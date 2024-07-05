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Мособлконтроль сообщил о результатах цифровизации по контрактам

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июля 2024, 08:54

Мособлконтроль проинформировал, что Подмосковье показывает высокую эффективность процессов исполнения государственных и муниципальных контрактов. Об этом информирует пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

По результатам работы в первом полугодии 2024 года в Московской области доля контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», срок исполнения которых истек и обязательства по контрактам не исполнены, составила 7%. По данному показателю Московская область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации, год за годом демонстрируя высокую эффективность процессов исполнения контрактов.



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