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Фестиваль настольных игр «Единство без преград» прошел в Коломне
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Общество — 5 Июля 2024, 08:55
Четвертого июля в Коломне состоялся областной фестиваль настольных игр «Единство без преград» для инвалидов, в том числе с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата среди полустационарных реабилитационных центров Подмосковья. В мероприятии приняли участие 8 команд. Об этом передает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.
Фестиваль настольных игр был организован комплексным центром социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» с целью популяризации настольных игр как метода социальной реабилитации, расширения кругозора и круга общения, повышения коммуникативных качеств участников игры.
Командам было предложено принять участие в семи на сегодняшний день самых популярных настольных играх, где были выявлены самые активные и дружные команды. По результатам игры все команды были отмечены дипломами и награждены памятным подарками.
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