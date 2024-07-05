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Число совершаемых перевозчиками такси нарушений уменьшилось в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июля 2024, 08:57
В Московской области с начала года было выявлено более 4 тыс. нарушений перевозчиками такси, это почти на 17% ниже числа нарушений, зафиксированных за аналогичный период прошлого года. Об этом передает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Водителям автомобилей с нарушениями атрибутики выписаны предостережения. В случае невыполнения специальных требований и повторного фиксирования нарушений транспортные средства исключаются из реестра легкового такси Московской области», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
С октября 2021 года соответствие региональному стандарту автомобилей такси контролирует автоматизированная система «Такси-контроль», разработанная ГК «Урбантех».
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