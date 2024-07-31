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Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «М-Групп» в РНП
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2024, 10:38
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «М-Групп» в в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от МКУ г.о. Воскресенск МО "Управление капитального строительства" о внесении сведений в отношении ООО "М-Групп" в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на капитальный ремонт здания», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.
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