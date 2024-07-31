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Главный сырный фестиваль пройдет в Подмосковье 2 августа
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2024, 10:39
Уже 2 августа под Истрой состоится традиционный сырный фестиваль, где 280 участников со всей страны будут представлять фермерскую продукцию. Большинство участников из Московской области, их количество 97, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Регион занимает устойчивую лидирующую позицию в России по производству сыра. На фестивале можно отведать и приобрести десятки различных видов сыров, молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, мед, натуральные напитки, хлебобулочные изделия, травяные чаи и многое другое», - говорится в сообщении.
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