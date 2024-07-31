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Десять производителей Подмосковья стали лидерами в конкурсе «Московское качество»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2024, 10:39
Подмосковные предприятия, реализующие свою продукцию на территории Московской области, а также в Москве, приняли участие в конкурсе «Московское качество», главная цель которого — продвижение локальных производителей, реализации государственной политики импортозамещения и развитие потребительского рынка. 10 региональных компаний стали победителями и призерами в нескольких номинациях, передает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«В группе молочных продуктов 1 место в категории "йогурт питьевой с наполнителем" получил бренд "Актибио" компании АО "Эйч энд Эн" с производством в городском округе Чехов. В категории «сыр с белой благородной плесенью "Камамбер" лидером стал бренд "PRESIDENT" предприятия АО "Лакталис Восток" городского округа Истра. В группе мясной продукции лидерами стали ООО "Щелковский МПК" с линейкой пельменей "Сибирская коллекция", в категории "бекон копчено-вареный" — ООО "Мясокомбинат Павловская слобода" с брендом "Велком", в категории филе бедра цыпленка бройлера — ООО "Элинар-Бройлер" с продукцией "Первая свежесть"» - говорится в сообщении.
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