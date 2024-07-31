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Жителей Подмосковья приглашают на курс по развитию туристических троп в России
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2024, 10:40
23 июля состоялся запуск онлайн-курса в рамках Всероссийского проекта «ТропаМИРоссии» о создании и развитии национальной системы туристических троп. Курс объединил опыт практиков и экспертизу агентства стратегических инициатив (АСИ) в разработке туристических продуктов, информирует пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Стратегия развития троп как значимого туристического ресурса неразрывно связана с анализом предпочтений потребителей, а четкое понимание запроса позволяет проектировщикам создавать туристические тропы и сервисы максимально удобные для всех. Развитая система троп в некоторых регионах уже становится новой нишей для бизнеса, а также инструментом повышения инвестиционной привлекательности, позволяя повысить доход местного населения и узнаваемость территории. Масштабное строительство троп сделает путешествия по России доступными. Уже сегодня мы видим успешные проекты по созданию фрагментов троп, которые появились в ответ на запрос путешественников», — отметила директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.
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