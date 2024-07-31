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В Подмосковье строят 39 новых тротуаров вдоль региональных дорог
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2024, 10:42
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Московской области продолжается строительство тротуаров вдоль региональных дорог в 20 округах. Дорожники обустраивают 39 тротуаров общей протяженностью более 41 км, передает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Уже построили 17 новых тротуаров — это порядка 10 км. Среди завершенных недавно — тротуары в Чехове, Балашихе и Люберцах. Чтобы обеспечить комфорт маломобильных граждан тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Теперь жители деревни Сенино в Чехове пользуются новым тротуаром на ул. Дорожной, построенным на участке от поворота на Рождественскую церковь до остановки Нащекино. В Балашихе дорога к Ново-Милетской амбулатории и детскому саду № 40 «Бригантина» на Новомилетском шоссе теперь будет безопаснее и комфортнее. А в дачном поселке Красково в Люберцах закончили строительство тротуара к Машковскому проезду и остановке «Машково».
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