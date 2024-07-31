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Почти 380 несанкционированных свалок убрали в Подмосковье с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2024, 10:45
С начала года в Подмосковье силами муниципальных образований под контролем министерства убрано 379 несанкционированных свалок. Общая тенденция к уменьшению навалов мусора в городских округах растет. Об этом передает пресс-служба Минэкологии региона.
«В этом году уже выявлено и ликвидировано 379 свалок на территориях городских округов. Мы проконтролируем работу в этом направлении и общими усилиями снизим негативное воздействие на окружающую среду», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
На сегодня лучшими городскими округами, оперативно ликвидирующими несанкционированные свалки на своих территориях, являются: Дмитровский (ликвидировано 54 из 55 свалок), Орехово-Зуево (ликвидировано 54 из 60 свалок), Истра (ликвидировано 40 из 53 свалок).
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