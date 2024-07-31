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Более 340 млн рублей получил бюджет Подмосковья от приватизации имущества
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2024, 10:45
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности Подмосковья с начала 2024 года составили 343 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба регионального Министерства имущественных отношений.
«В рамках прогнозного плана приватизации за семь месяцев реализовано 16 комплексов областного имущества на сумму 343 млн рублей. По предварительным расчетам, ожидаемые поступления в бюджет от реализации областного имущества в текущем году составят свыше 1 млрд рублей», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Всего в этом году в перечень объектов прогнозного плана приватизации вошли 209 объектов недвижимого имущества. Среди них 14 имущественных комплексов бывших детских лагерей, баз отдыха, 3 объекта культурного наследия и 15 подмосковных усадеб, находящихся в неудовлетворительном или руинированном состоянии.
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