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Подмосковная семья победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2024, 10:48
Ежегодно семьи Московской области становятся участниками Всероссийского конкурса «Семья года», в котором из года в год принимают участие более 4 тыс. семей со всей России. В этом году 115 семей из разных округов Подмосковья подали заявки для участия в региональном этапе конкурса, но в финал на федеральный этап вышли только 5 семей. Об этом передает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.
«Наши многодетные семьи ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе. Всего же у нас в регионе более 122 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается свыше 363 тыс. детей. Мы гордимся нашими семьями и поддерживаем их. Так, недавно мы упростили получение выплаты вместо земельного участка для многодетных, а возможность культурного просвещения сделали доступным — посещение музеев теперь бесплатное», — сказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
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