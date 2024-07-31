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Производитель этикеток в Ступине увеличит эффективность по нацпроекту
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Июля 2024, 10:52
Компания «Эталон и К» по производству этикеток из Ступина присоединилась к реализации нацпроекта «Производительность труда». Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области окажут помощь в оптимизации рабочих процессов на предприятии на всех этапах. Об этом передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«Компания "Эталон и К" специализируется на производстве самоклеящихся этикеток и упаковки для различных отраслей промышленности, включая пищевую, косметическую, фармацевтическую и другие. Предприятие предлагает полный спектр услуг, включая разработку дизайна и изготовление продукции», - говорится в сообщении.
Внедрение методов и инструментов нацпроекта планируется на пилотном потоке, в качестве которого был выбран процесс оптимизации производства этикеток. Команда проекта намерена сократить времязатратность на 30%, повысить эффективность сотрудников на 10%, а также снизить объем незавершенного производства на 30%.
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