05августа 2024
понедельник
|
Жители Подмосковья 740 тыс. раз воспользовались услугой по присвоению адреса недвижимости
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Августа 2024, 12:43
На портале госуслуг Подмосковья доступна онлайн-услуга по присвоению адреса объекту и аннулирование такого адреса. Жители региона воспользовались ей более 740 тыс. раз. Об этом информирует пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Адрес объекта адресации — это уникальный идентификатор, который позволяет четко обозначить местоположение какого-либо объекта, например, жилого дома, коммерческого помещения или земельного участка. Присвоение адреса является важным этапом в процессе легализации объекта, так как он необходим для получения различных разрешений, подключения коммуникаций и регистрации права собственности», — говорится в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +24 +26
вечером +20 +22 ночью +17 +19
Котировки
Партнеры