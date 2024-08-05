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Почти 620 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в прошедшие выходные
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Августа 2024, 12:43
В прошедшие выходные, 3 и 4 августа, жители Подмосковья могли проверить здоровье в парках региона. Бригады выездных врачей работали в 34 городских округах, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем акцию "Проверь свое здоровье в парке" в регионе. Важно, что мы видим у жителей положительный отклик. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверили 616 человек, а с начала лета уже свыше 7 тыс.», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
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