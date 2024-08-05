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Мобильные лаборатории Подмосковья не выявили негативного воздействия на атмосферу
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Августа 2024, 12:44
В период с 26 июля по 2 августа в рамках мониторинга атмосферного воздуха в Подмосковье мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 24 выезда и посетили 18 городских округов, передает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«Специалисты ГКУ "Мособлэкомониторинг" ежедневно проводят выездные мероприятия по обращениям граждан и поручению ведомства, отбирают и анализируют пробы воздуха и воды, — рассказал глава Минэкологии Тихон Фирсов. — За июль ими совершено 63 выездов для проведения исследований атмосферного воздуха и 8 для проведения исследований воды».
Исследования состояния атмосферного воздуха проведены по тридцати одному загрязняющему веществу: оксид углерода (СО), диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), аммиак (NH3), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S) и др.
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