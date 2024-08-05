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Свыше 80% тепловых сетей проверили в 57 муниципалитетах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Августа 2024, 12:45
На минувшей неделе ГКУ МО «МОС АВС» зафиксировала 248 технологических нарушений в коммунальных сетях Подмосковья. Из них 76 случаев касались горячего водоснабжения, 31 — холодного водоснабжения и 140 — электроснабжения. За неделю оперативные группы выполнили 117 выездов в муниципальные образования региона, передает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
С начала проведения гидроиспытаний, стартовавших 5 апреля, в 57 муниципалитетах проверено более 80% тепловых сетей — 8 496 км из 10 606. За этот период было выявлено 1 324 утечки и проведено 2 918 выездов в муниципальные образования. Полную проверку тепловых сетей завершили уже 18 муниципалитетов.
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