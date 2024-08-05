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Состав жюри конкурса экологических проектов утвердили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Августа 2024, 12:46
С 15 июля в Московской области стартовал конкурс проектов и инициатив в сфере экологии, организованный Министерством экологии и природопользования Московской области. Проекты-победители будут представлены осенью на ярмарке экологических проектов, передает пресс-служба ведомства.
Сбор заявок стартовал 15 июля 2024. Рассматривать их будут члены жюри. В него вошли представители органов государственной власти, общественных экологических организаций, высших учебных заведений и музеев.
«Для оценки и рассмотрения проектов мы собрали экспертов из различных сфер и областей знаний: кто-то из них лучше разбирается в волонтерских проектах, кто-то в проектирование и ландшафтном дизайне, кто-то в аграрной сфере и почвообразовании, а кто-то в экологическом законодательстве. Такой состав жюри лучше всего сможет оценить заявки наших участников, ведь каждый из них обладает своим уникальным опытом», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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