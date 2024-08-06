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Более 90 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье за полгода
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Августа 2024, 11:15
В Подмосковье ведется активное строительство жилья. По итогам первого полугодия 2024 года на территории региона на кадастровый учет поставили 94 многоквартирных жилых дома, информирует пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Общая площадь жилого фонда за шесть месяцев составила более 2 млн кв. м, рассчитана на 32 985 квартир. Это обеспечило жильем 33 тыс. семей Подмосковья», - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Россреестр по Московской области.
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