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Поликлинику на 400 посещений в смену построят в ЖК «Новая Алексеевская роща» Балашихи
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Общество — 6 Августа 2024, 11:15
В рамках реализации проекта ЖК «Новая Алексеевская роща» в городском округе Балашиха возведут поликлинику на 400 посещений в смену. Разрешение на строительство выдано ГК «Гранель» Министерством жилищной политики Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Квалифицированную медицинскую помощь пациентам окажут врачи общей практики и узкопрофильные специалисты: хирург, оториноларинголог, невролог, эндокринолог, уролог и другие», - говорится в сообщении.
Площадь четырехэтажного здания поликлиники составит 5584 кв метров. На первом этаже обустроят вестибюль с гардеробом, регистратуру, зону ожидания, блоки первичного приема и лучевой диагностики, а также буфет и аптеку. На втором этаже предусмотрены кабинеты врачей общей практики с манипуляционными, терапевтическое отделение, служебно-бытовые помещения. На третьем этаже — хирургическое отделение, кабинеты функциональной диагностики, профилактики, блок лабораторий и служебно-бытовых помещений. На четвертом этаже организуют стоматологическое отделение, кабинеты специалистов оказания медицинской помощи на дому, администрация и служебно-бытовые помещения.
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