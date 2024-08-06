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Порядка 240 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Августа 2024, 11:16
В Московской области с начала года от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 238 здоровых детей, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«Мы призываем всех жителей Подмосковья регулярно проходить диагностику ВИЧ, а особенно женщин только планирующих беременность. Если женщина имеет положительный ВИЧ-статус, но при этом выполняет все рекомендации специалистов нашего центра и принимает терапию, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%», - сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.
В пресс-службе отметили, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап – прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты Центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет - до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.
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