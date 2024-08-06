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Почти 400 детей прошли лечение в санатории НИКИ детства Подмосковья после ремонта
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Общество — 6 Августа 2024, 11:16
Около 400 детей детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ детства с момента открытия в феврале после масштабной реконструкции. Об этом передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Лечение у нас проходят пациенты от 3 до 14 лет с бронхолегочными заболеваниями, например, бронхиальной астмой, а также дети, перенесшие бронхиты, пневмонию, коронавирус и другие заболевания бронхолегочного дерева. Кроме того, помощь у нас получают дети с заболеваниями ЛОР-органов. Также у нас проходят лечение пациенты с эндокринными патологиями, например, ожирением», — рассказала заведующая санаторным отделением НИКИ детства, врач-пульмонолог Ирина Вишнякова.
Специалист отметила, что для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа лечения, которая основана на консультации специалиста высокого уровня — врача-физиотерапевта. Врачи-диетологи НИКИ детства разрабатывают для каждого юного пациента свою программу питания.
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