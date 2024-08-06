06августа 2024
вторник
|
Подмосковное УФАС привлекло гендиректора микрокредитной компании к ответственности
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Августа 2024, 11:17
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Микрокредитная компания «Финансовый супермаркет» на сумму 4 тыс. рублей, информирует пресс-служба регионального ведомства.
«Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его адрес электронной почты писем с рекламой финансовых услуг без предварительного согласия адресата на получение рекламы», - сообщается в материале ведомства.
По результатам рассмотрения обращения управление в отношении ООО «Микрокредитная компания «Финансовый супермаркет» возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +19 +21 ночью +16 +18
Котировки
Партнеры