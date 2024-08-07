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Жители Московской области могут подать заявление на участие в дистанционном голосовании
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Августа 2024, 09:27
В рамках подготовки к проведению выборов, назначенных на 8 сентября 2024 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг доступна интерактивная форма подачи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщает Минцифры России.
«Подать заявление могут обладатели избирательного права с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг. Учетная запись должна быть сопоставлена с регистром избирателей, участников референдума ГАС "Выборы"», — говорится в сообщении.
Подавать заявление на госуслугах необходимо за 3 дня до дня голосования. А в регионах, где голосование проводится в течение нескольких дней подряд, — за 3 дня до первого дня голосования.
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