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Врачи МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с сужением крупных артерий до 90%
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Общество — 7 Августа 2024, 09:32
В МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского была направлена 29-летняя женщина на 7-й неделе беременности с диагностированным ранее редким заболеванием — артериитом Такаясу, также известным как болезнь отсутствия пульса. При такой патологии поражаются аорта, ее ветви и легочные артерии, что ведет к сужению просвета и закупорке, а также к падению качества и скорости кровотока, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
У пациентки сосуды были сужены до 90%, что несло угрозу для ее жизни и здоровья. Кроме того, ранее пациентка перенесла острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт головного мозга, а также потерю двух предыдущих беременностей.
«Общими усилиями междисциплинарной бригады врачей, в которую вошли акушеры, анестезиологи, кардиологи, ревматологи и неонатологи, была подобрана специфическая терапия, и заболевание было переведено в стадию ремиссии. Несмотря на осложнения, сопровождавшие беременность: артериальную гипертензию и анемию, беременность удалось сохранить до срока 40 недель», — сказала старший научный сотрудник МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани.
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