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Два дома для переселенцев поставили на кадастровый учет в Богородском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Августа 2024, 09:33
Два жилых многоквартирных дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Богородском округе поставили на кадастровый учет. Теперь 128 семей, подписав акт приема-передачи, смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом информирует пресс-служба Минжилполитики региона.
Оперативно поставить дома на кадастровый учет стало возможным благодаря работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра.
Один жилой дом находится по адресу: Московская область, Богородский городской округ, г. Старая Купавна, ул. Чкалова, дом № 7 корпус 1. Ему присвоили кадастровый номер — 50:16:0602004:9514.
Второй жилой дом находится по адресу: Московская область, Богородский городской округ, г. Старая Купавна, ул. Чкалова, дом № 7 корпус 2. Ему присвоили кадастровый номер — 50:16:0602004:9574.
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