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Жителям Московской области объяснили, куда обращаться при переполненных мусорных баках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Августа 2024, 09:34
Обеспечение своевременного вывоза отходов на прилегающих к жилым домам территориях — важная задача, за которую отвечают региональные операторы Подмосковья. Управляющая компания или ТСЖ отвечают лишь за уборку этих территорий. Об этом информирует пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Подмосковья.
Частота вывоза твердых коммунальных отходов регулируется определенными нормативами в зависимости от среднесуточной температуры:
летом рекомендуется ежедневный вывоз мусора для предотвращения неприятных запахов и размножения вредных микроорганизмов;
зимой, когда температура опускается до +5 градусов и ниже, допускается вывоз не реже одного раза в трое суток.
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