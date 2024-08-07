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В Талдоме на торгах реализовали самый бюджетный участок за 24 тыс. рублей в год
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Августа 2024, 09:34
С 29 июля по 2 августа в Московской области состоялся 131 аукцион по земельно-имущественным торгам. В Талдомском округе был реализован самый бюджетный земельный участок всего за 24 тыс. рублей в год, передает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства площадью 12 соток был реализован в Талдомском округе. В аукционе приняло участие 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился на 3% и составил 24 738,54 рублей в год», - сообщается в материале.
Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике.
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