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Фельдшер приобрела жилье в Щелкове по соципотеке
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Августа 2024, 10:06
Участие в программе «Социальная ипотека» позволило медработнику из Ивановской области Наталье Литовченко приобрести собственную квартиру в Подмосковье. Новоселье запланировано после ремонта, информирует пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Сейчас в нашей "однушке" полным ходом идет ремонт. У нас все будет светленькое. Наверное, это связано с медициной. Хочется, чтобы все вокруг было белое, светлое, чистое. Еще хорошо, что рядом с домом находятся школа и спортивный комплекс», — сказала Литовченко.
В Щелкове Наталья с дочкой жили в съемной квартире. Возможности по решению жилищных проблем, которые есть в Московской области, стали для нее приятным сюрпризом. Собственное жилье медик выбрала во Фрязино.
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