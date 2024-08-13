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Подмосковное УФАС привлекло к ответственности АО «Газпромбанк» за нарушение закона о рекламе

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Августа 2024, 10:06

Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовой услуги банка с признаками нарушения закона о рекламе, информирует пресс-служба ведомства.

«По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения банком части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы финансовой услуги по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента, а также в отсутствии в рекламе всех условий, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугой лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугой лица», - говорится в сообщении.



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