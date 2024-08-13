13августа 2024
вторник
|
УФАС Подмосковья внесет ООО «Мосстрой-Сити» в реестр недобросовестных подрядчиков
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 13 Августа 2024, 10:07
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, в отношении ООО «Мосстрой-Сити» для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Согласно представленным сведениям фонд заключил с обществом договор на выполнение работ по разработке проектной документации и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области», - отмечается в материале.
В связи с нарушением обществом условий исполнения договора фонд расторг договор в одностороннем порядке. Неисполнение договора подтверждено представленными фондом документами. Комиссией установлены обстоятельства, подтверждающие ненадлежащее исполнение обществом обязательств по договору.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
вечером +16 +18 ночью +15 +17
Котировки
Партнеры