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Молодая семья из Лыткарина отметила новоселье благодаря жилищной программе
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Общество — 13 Августа 2024, 10:08
Мама Дарья Шишкина с двумя детьми из городского округа Лыткарино переехала в собственную «двушку» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», передает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Мы остались в том же районе, где жили раньше, чтобы быть ближе к моим родителям. Взяли двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Уже переехали, постепенно делаем ремонт, что-то улучшаем по мере надобности», — рассказала Дарья.
Семья жила в «однушке» с родителями Дарьи. Узнав от знакомых о региональной программе улучшения жилищных условий, Шишкина решила принять участие.
Дарья Шишкина по специальности социолог. Ее двое детей Есения и Давид в свои годы развиты разносторонне.
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