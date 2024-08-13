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Имущественный комплекс реализуют на торгах в Рузском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Августа 2024, 10:09
В Подмосковье на торгах реализуют имущественный комплекс – под размещение апартаментов или гостиниц в поселке Тучково Рузского округа, информирует пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Заявки на участие в аукционе принимает ДОМ.РФ до 16 сентября. Торги состоятся 20 сентября. Начальная цена лота — 14,48 млн рублей», — говорится в сообщении.
На северо-востоке поселка инвесторам предлагается имущественный комплекс, в состав которого входят участок 0,29 га и здание площадью 1,8 тыс. кв. метров. Объект находится по адресу: ул. Студенческая, уч. 1. В непосредственной близости — учебные корпуса и стадион филиала Московского политехнического университета. Окружение также представлено индивидуальной жилой застройкой и социальными объектами. Ближайшая остановка общественного транспорта «Техникум» находится на расстоянии около 300 метров.
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