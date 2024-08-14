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Мероприятие «Радио «Ретропарк» пройдет в 60 парках Подмосковья 17 августа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Августа 2024, 13:43
Семнадцатого августа в парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Радио «Ретропарк». Для гостей подготовили программу, которая включает концерты, кинопоказы, дискотеки и многое другое, об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
В парке «Сестрорецкий», г. о. Клин, для посетителей подготовили музыкальный квиз «Музыка прошлых лет» и выставку советских плакатов. Украшением праздника станет концерт театра исторического танца «Реверанс».
В парке «Дулевский», Орехово-Зуевский г. о., все желающие смогут принять участие в квартирнике «Открытый микрофон» и посетить ретроигротеку. В завершении мероприятия откроется танцевальная площадка «Буги-Вуги» и состоится выступление вокально-инструментального ансамбля «Электра».
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