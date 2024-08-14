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Свыше 178 тыс. заявлений поступило в Подмосковье на учетно-регистрационные действия
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Августа 2024, 13:44
На территории Московской области за июль 2024 года на учетно-регистрационные действия поступило более 178 тысяч заявлений в отношении объектов недвижимости. Об этом передает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
«На регистрацию ипотеки подано более 12 тысяч заявлений, из которых 92% — в электронном виде», — отмечается в материале.
На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило более 4 тысяч заявлений, из которых 95% — в электронном виде.
С каждым годом доля электронных услуг Росреестра неуклонно растет. Заявители все чаще пользуются дистанционным оформлением документов, экономя свое время и финансы.
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