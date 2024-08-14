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Рекордную стоимость лота на торгах зафиксировали в Дубне
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Августа 2024, 13:44
С 5 по 9 августа 2024 года Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 82 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом передает пресс-служба ведомства.
«Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка областной собственности площадью 14 соток для индивидуального жилищного строительства, расположенного в г. о. Дубна. В аукционе приняло участие 16 претендентов. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 27 раз и составил более 1,675 млн. рублей», - сообщается в материале.
Найти участок или помещение в Московской области можно на едином портале торгов Подмосковья.
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