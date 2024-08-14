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Более 80 аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Августа 2024, 13:45
За прошедшую неделю в Московской области прошло 82 аукциона по земельно-имущественным торгам. Всего в них приняли участие 211 претендентов. Об этом информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4 человека на лот», - отмечается в материале.
Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на едином портале торгов.
Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.
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