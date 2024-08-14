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Минэкологии Подмосковья обследовало 793 гидротехнических сооружения
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Августа 2024, 13:46
В Подмосковье специалисты Министерства экологии и природопользования совместно с представителями администраций городских округов провели обследование 793 гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований. Об этом передает пресс-служба эковедомства.
«В Подмосковье протекает более 4 000 рек и около 1 000 русловых прудов, на ряде которых установлены гидротехнические сооружения. Всего на территории Московской области насчитывается около 1 600 сооружений в 42 округах, 1 116 из них находятся в собственности органов местного самоуправления», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Он отметил, что после прохождения весеннего паводка начинается обязательное плановое инструментальное обследование гидротехнических сооружений. Основные цели — выявить повреждения, которые могли возникнуть после сильного потока воды и предотвратить возможные чрезвычайных ситуации.
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