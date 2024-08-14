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Почти 460 двоен появились на свет в Подмосковье с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Августа 2024, 13:46
В Московской области работает одна из лучших систем родовспоможения, которая состоит из шести перинатальных центров, а также областного НИИ акушерства и гинекологии, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«С начала года в Подмосковье родилось 456 двоен и 4 тройни. В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и родов. Женщинам доступны телемедицинские консультации, индивидуальное сопровождение беременности, открываются центры грудного вскармливания и многое другое. Роддома и перинатальные центры региона оснащены современной медтехникой необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
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