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Подмосковных застройщиков проверяет «Нейроинспектор»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Августа 2024, 13:47
Еще одна цифровая практика Главгосстройнадзора Московской области размещена на платформе АСИ СМАРТЕКА и рекомендована к внедрению регионам. Речь идет об инструменте проверки квартальной отчетности застройщиков, осуществляющих строительство по старой схеме без использования эскроу-счетов. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
«Теперь вместо инспекторов отчетность застройщиков проверяет система по заложенным в нее алгоритмам. Работа полностью автоматизирована и исключает возможность влияния человеческого фактора. По итогам такой проверки система автоматически формирует акт проверки, а в случае выявления нарушений — предостережение», -сообщается в материале.
Ежеквартально, при использовании цифровой практики, срок проведения проверки отчетности застройщиков сократился с 20 до 1 рабочего дня.
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