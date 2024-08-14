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Почти 2 тыс. рабочих мест создадут в ЖК «Мытищи Парк»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Августа 2024, 13:48
В Подмосковье строят современные жилые комплексы для комфортной жизни и работы. В ЖК «Мытищи Парк» для жителей Московской области будет создано 1,7 тысячи новых рабочих мест, информирует пресс-служба регионального Министерства жилищной политики.
«Примерно 500 сотрудников потребуется, чтобы обеспечить работу социальной инфраструктуры, еще 1,2 тысячи человек смогут быть полезны в стрит-ритейле и трудиться продавцами, стилистами, бариста, официантами, менеджерами и флористами», — говорится в сообщении.
Помимо жилых домов в проект «Мытищи Парк» от группы «Самолет» входит две школы на 1100 и 850 учеников, три детских сада на 300, 450 и 200 малышей, поликлиника на 255 посещений в смену, а также отдел полиции и многоуровневый паркинг. Один из детских садов уже работает, две школы и детский сад строятся.
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