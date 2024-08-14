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Подмосковная компания по выпуску оборудования для нефтебаз оптимизирует работу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Августа 2024, 13:49
Производитель топливозаправочных комплексов «Деловой Союз» из Серпухова подвел промежуточные итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». На предприятии завершили этап диагностики пилотного потока. Об этом информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В качестве пилотного проекта было выбрано производство топливозаправочных комплексов ТЗК100. Они служат средством измерения и могут быть интегрированы с различным технологическим оборудованием на нефтебазах», - отмечается в материале.
Рабочая группа предприятия завершила обучение. Созданы карты потока создания ценности текущего, идеального и целевого состояний, проведен анализ путей перемещения и обнаружены возможности для оптимизации. Совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области был разработан план достижения целевого состояния пилотного потока.
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