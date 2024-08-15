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Жителям Подмосковья сообщили о пожарной обстановке в лесах на 15–17 августа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2024, 12:06
В четверг на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Шатурском лесничестве — I класс, в Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
Шестнадцатого августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности.
Семнадцатого августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности.
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