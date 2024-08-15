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Дороги Московской области в четверг утром были загружены на 4 балла
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2024, 12:07
В четверг утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автомобильных дорогах региона было зафиксировано 952 тыс. автомобилей, об этом информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Калужском, Ленинградском, Волоколамском, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Киевском, Пятницком, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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