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Жилищная программа помогла молодой семье из Клина купить квартиру
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2024, 12:08
Семья Руслана и Ульяны Кулешовых из городского округа Клин переехала из комнаты в собственную квартиру благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище», передает пресс-служба регионального Министерства жилищной политики.
«Мы взяли квартиру в новенькой высотке сразу с отделкой. Уже переехали. Очень удобный хороший район. Нам все нравится. Для детей сделаны прекрасные площадки, есть несколько спортивных центров. Рядом парки, лес, можно выйти пройтись по набережной», — сказала Ульяна.
Раньше Кулешовы жили в комнате в квартире родственников. Увидев по телевизору сюжет о региональной мере поддержки, супруги решили принять участие. Сейчас у них собственная «однушка».
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