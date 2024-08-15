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Передовые технологии эндоваскулярной хирургии внедряются в Жуковской больнице
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Общество — 15 Августа 2024, 12:09
Жуковская больница стала первой в Подмосковье, где начали применять ротационную коронарную атерэктомию пациентам с тяжелым атеросклеротическим поражением коронарных артерий, в том числе при выраженном кальцинозе. Суть операции заключается в том, что с помощью специального микробура врачи буквально сверлят кальций в коронарной артерии, подготавливая ее для стентирования. Вмешательство проводится малоинвазивно. Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Обычно при остром инфаркте миокарда мы ставим стент, и такая операция давно уже считается рутинной. Но есть пациенты с тяжелым атеросклеротическим поражением коронарных артерий, как правило, с хроническими заболеваниями, которым выполнение обычного стентирования провести нельзя, так как это не даст нужного эффекта. В таких случаях пациентам проводилась либо открытая операция, либо назначалась лекарственная терапия. Благодаря ротационной атерэктомии мы можем таких пациентов, а их порядка 10-15%, лечить малоинвазивными методами и стентировать. Причем речь идет даже о сложных пациентах с выраженным кальцинозом», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Жуковской больницы Борис Гегенава.
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