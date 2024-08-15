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В больницы Подмосковья поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2024, 12:12
В подмосковные больницы поступили новые передвижные рентген-аппараты типа С-дуга. Они необходимы для проведения различных операций и позволяют врачу непосредственно во время оперативного вмешательства получать рентгеновские снимки под различным углом, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья необходимо оснащать медучреждения современным оборудованием. С начала года в наши больницы поступило 16 рентген-аппаратов типа С-дуга. На их закупку было направлено почти 200 млн рублей», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Новые аппараты С-дуга поступили в Жуковскую, Ступинскую, Долгопрудненскую и другие больницы. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
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