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Соципотека помогла врачу купить квартиру в Протвине
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2024, 12:16
Участковый терапевт Гиляна Бызова из городского округа Протвино благодаря программе «Социальная ипотека» приобрела квартиру для своей семьи, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Район у нас прекрасный, дом кирпичный, двухкомнатная квартира просторная. Нам все очень нравится! Еще и с соседями повезло: пока идет ремонт относятся с пониманием», — рассказала Гиляна.
Семья Бызовых с маленьким ребенком жила в съемной квартире. Узнав из интернета о возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье, Гиляна подала документы.
Бызова работает в ГБУЗ МО «Протвинская больница». Обладательница сертификата считает медицину своим призванием.
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