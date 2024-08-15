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Соципотека помогла врачу купить квартиру в Протвине

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Общество — 15 Августа 2024, 12:16

Участковый терапевт Гиляна Бызова из городского округа Протвино благодаря программе «Социальная ипотека» приобрела квартиру для своей семьи, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

«Район у нас прекрасный, дом кирпичный, двухкомнатная квартира просторная. Нам все очень нравится! Еще и с соседями повезло: пока идет ремонт относятся с пониманием», — рассказала Гиляна.

Семья Бызовых с маленьким ребенком жила в съемной квартире. Узнав из интернета о возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье, Гиляна подала документы.

Бызова работает в ГБУЗ МО «Протвинская больница». Обладательница сертификата считает медицину своим призванием.



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