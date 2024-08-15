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Школа на 500 мест откроется в ЖК «Скандинавский» в Мытищах в сентябре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2024, 12:16
В День знаний свои двери откроет школа для 500 учеников в ЖК «Скандинавский» в Мытищах, Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В школе будут кабинеты, лаборантские, помещения продленного дня для начальных классов, медблок, библиотека, а также актовый и спортивные залы. На прилегающей территории обустроены спортивные и игровые площадки, а также места для проведения общешкольных мероприятий», - говорится в сообщении.
Образовательное учреждение построено ГК ФСК в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.
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