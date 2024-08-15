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УФАС Подмосковья внесет ООО «Кронос лифт» в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2024, 12:17
Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Кронос лифт» в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО "Одинцовская областная больница" о внесении сведений в отношении ООО "Кронос лифт" в РНП по факту уклонения от заключения контракта на выполнение ремонтных работ лифтового оборудования», отмечается в материале ведомства.
По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.
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