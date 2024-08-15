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Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Сваймастер» за невыполнение предписания
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Августа 2024, 12:17
Московское областно УФАС России признало ООО «Сваймастер» виновным в административном правонарушении по части 2.1 статьи 19.5 КоАП, передает пресс-служба регионального ведомства.
«Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения в установленный срок предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.
Ранее в целях прекращения ограничивающего конкуренцию соглашения, достигнутого между ООО «Сваймастер» и ООО «Спектр Комфорта», управлением было выдано предписание о прекращении нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части создания картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.
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